台灣人熟悉的市場特色美食「堅果黑糖餅」，在「韓國美食100選」活動中，奪得第2名好成績。（韓國觀光公社提供）

韓流熱潮席捲全球，除了發燒的韓國影視音樂、韓國時尚，韓國美食的人氣也居高不下。配合2023至2024年韓國訪問年，韓國觀光公社台北支社舉辦特別企劃，與「關鍵評論」媒體集團合作進行「你還沒吃過的韓國美食100 選」線上票選活動，短短3周吸引6236張票數，網友投票最愛的韓國美食第1名是台灣民眾比較陌生的大邱「烤腸」，第2名則是釜山「堅果黑糖餅」，第3名同樣是來自大邱的「燉排骨」。

「你還沒吃過的韓國美食100 選」線上票選活動，韓國觀光公社收集了17個地方政府推薦當地特色、有代表性的食物，從中整理出百項精選特色美食邀請民眾投票，調查台灣人心中最喜愛的韓國美食，也藉此讓大家認識更多地方特色料理。前10名當中，釜山廣域市的代表美食就佔了3個名次，包括台灣人熟悉的市場特色美食「堅果黑糖餅」、傳統釜山美食「豬肉湯飯」，以及街邊小吃「釜山魚糕」，這3款美食分別拿下第2、4、10名，好滋味深獲民心。

首爾的「東大門一隻雞」，是不少台灣旅客初次訪韓會吃的在地經典美食。（韓國觀光公社提供）

第9名江原道「春川辣炒雞」在台灣許多餐廳都可吃到，因為經典韓劇「冬季戀歌」在台爆紅。（韓國觀光公社提供）

大邱廣域市與首爾特別市推薦的美食也分別佔了兩名，「大邱十味」中的烤腸、燉排骨，直接勇奪第1與第3名的好成績，烤腸烤到外皮微焦又Q彈，加上韓式特製沾醬，鹹甜香辣非常唰嘴，難怪擁有高人氣。而首爾的「東大門一隻雞」與「雪濃湯」，分別取得第5、6名成績，都是台灣旅客初次訪韓必吃的在地經典美食，對許多台灣民眾而言相對不陌生。

此外，包含仁川廣域市的海鮮湯、濟州特別自治道的黑豬肉烤肉、江原道的春川炒雞在內，這些也都是台灣部落客遊記中常出現的品項，且大多是不辣的美食，對於不敢吃辣的外國人來說，接受程度也更高。從名單中觀察，這10項美食的分布也多以目前復航的城市為主，可看出遊客對於可品嘗到的美食還是較有深刻印象。

疫情過後，各國邊界逐漸開放，今年1到4月台灣人訪韓人數總計有238138名，與2019年疫情前相比，恢復率達60.4％。根據2021年韓國觀光公社所進行的潛在訪韓旅客調查，不論男女、各年齡層，台灣人赴韓旅遊時最期待的行程皆是探訪在地美食。

韓國觀光公社李長儀支社長表示：「近幾年韓食在台灣民眾心中的喜愛程度、接受度大幅提升，我們相信與韓食結合的旅遊商品，不但會吸引台灣民眾前往韓國旅遊，也會提高台灣旅客訪韓旅遊的滿意度。更期望未來各大國際機場皆開放後，民眾也能親自吃遍各地推薦的美食，繼而由美食認識更多不同面貌的韓國。」韓國觀光公社將以各地美食為主軸，推出美食結合旅遊的商品，要吸引全球吃貨到韓國吃好料。

民眾票選「喜愛的韓國美食」前10名，第1名大邱廣域市-烤腸，第2名釜山廣域市-堅果黑糖餅，第3名大邱廣域市-燉排骨，第4名釜山廣域市-豬肉湯飯，第5名首爾特別市-東大門一隻雞，第6名首爾特別市-雪濃湯，第7名仁川廣域市-海鮮湯，第8名濟州特別自治道-黑豬肉烤肉，第9名江原道-春川辣炒雞，第10名釜山廣域市-釜山魚糕。