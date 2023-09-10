台北市大直因基泰建設施工問題，造成臨近房屋龜裂下陷，北市府緊急疏散、安置住戶。民進黨台北市議員陳怡君10日表示，目前暫居旅館的大直受災戶，未來將被市府安排移居至南港基三社宅。住戶炮轟，市府毫無配套、毫無規劃，也未事先與徵詢與溝通，令人感到不受尊重。

房屋龜裂下陷後，台北市觀傳局媒合旅館安置居民，安置住宿至少到9月11日，住宿費用則依照北市災害臨時短期安置旅館標準作業先行支應。

陳怡君指出，目前暫居旅館的大直受災戶，未來被安排移居至南港基三社宅，但他們已經在地住幾十年、三代同堂，大人要上班、小孩要上學，祖父母要顧孫要還接送上下課，如今都成為不便。受災戶沒有受到應有的尊重，也有人為此崩潰，一說到就頻落淚。

她批評，市府自作主張拍板定調，以最省錢的方式安置居民，根本就不在乎居民的需求。市府一邊對建商疾言厲色批判，同時卻對受災戶摸頭耍官僚，忘了自己也是加害者，令人遺憾。

陳怡君強調，此次房屋倒塌事件不是天災而是人禍，是官商相護的負面教訓，闖禍的是無能的公部門和便宜行事的建商，呼籲蔣市府不要在狀況外，應有效溝通、妥善徵詢，給予災民最基本應有的尊重。