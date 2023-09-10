高市議員黃捷（左）也表態力挺店家，呼籲打不進電話懇請耐心等候，不必動怒刷負評。（黃捷提供）

高市議員黃捷（右二）去年曾光顧龍蝦堡，她也表態力挺店家，呼籲打不進電話懇請耐心等候，不必動怒刷負評。（黃捷提供）

被狂刷1星怕了！位於高雄的「光頭龍蝦沙拉堡鳳山總店」恰好搭上速食龍頭麥當勞推出的「螯龍蝦堡」風潮，近來意外爆紅，不過不少人到場買不到，狂刷負評，甚至在Google留下1顆星，老闆日前鞠躬道歉後，今（10）日緊急公告，從9月13日起暫停取消電話訂餐，只接受現場訂購。

高雄「光頭龍蝦沙拉堡鳳山總店」販售「4盎司龍蝦堡」，龍蝦給的大方，整尾龍蝦超級浮誇，賣相絕佳，吸引不少饕客嘗鮮、拍照打卡，直誇「美味」，近來更因麥當勞「螯龍蝦堡」CP值高或低爭論，高雄龍蝦堡被拿出來比較。

「光頭龍蝦沙拉堡鳳山總店」連日來生意爆紅，店家訂單接到手軟，但不少人到場買不到向隅，怒PO負評，「沒有那個產能應付客人」、「電話不接，到了還說賣完了」。不過也有網友「真的很可悲為什麼台灣的餐飲業這麼卑微需要為這種鳥事聲明道歉」。日前高市議員黃捷也表態力挺店家，呼籲打不進電話懇請耐心等候，不必動怒刷負評，擇期再來也行，好店值得等待。

老闆近日發道歉文指出，親愛的客人們在此說聲抱歉，感謝你們的支持與愛護，近期因新聞報導的關係讓原本無人問津的小店，造成排隊及電話點餐的人數爆增，目前以超出老闆人手能力範圍，如有來現場點餐但需等待較久的時間，請自行斟酌訂餐，電話打無人接聽請耐心撥打幾次，買個沙拉堡而已真的不需要動怒。

老闆也說，如果打來電話已關機，就表示今日已完售，如果可以過兩個禮拜再來，熱潮退去應該就會緩和許多，請不要在非營業時間，打電話進來訂餐，「我們不是營業24小時，隨時待命接電話訂餐，我們需要時間備料，也需要時間休息，謝謝大家的支持，也請大家能多多體諒」。

原本店家表示，「只接當天電話訂餐及現場訂餐」，不過今天則在臉書公告「9／13即日起，暫時取消電話訂餐，只接受現場訂購，售完為止」。網友也送暖留言「辛苦了～等風頭再去」、「老闆加油⋯辛苦了」。