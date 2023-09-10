力麗馬告生態園區明池森林遊樂區，美景宛如人間仙境，被譽為「北橫明珠」，適合來趟秋季小旅行。(力麗觀光提供)

優人神鼓此次帶來的表演以「天地共舞」為作品呈現方式，描述內心的精神狀況，呼應疫後民眾對生命的探索。(陳韻萍攝)

力麗觀光董事長蔡宗易(右)坦言因為成本較高，就算票房滿座也不會賺錢，但就是要力挺優人神鼓，也希望這種享譽國際的演出讓更多民眾看見。(陳韻萍攝)

2019年「明池水劇場」優人神鼓經典劇目「聽海之心」。(力麗觀光提供)

白露過後，天氣逐漸涼爽，適合來趟秋季小旅行。力麗馬告生態園區明池森林遊樂區再度邀請蜚聲中外的優人神鼓，在氣溫舒爽的11月中旬，帶來3場與天地共舞的撼人演出。力麗觀光董事長蔡宗易直言：「就算票房滿場也是不會賺錢，但就是要力挺優人神鼓，也希望這種享譽國際的演出讓更多民眾看見。」

位於宜蘭大同鄉的力麗馬告生態園區明池森林遊樂區，層峰疊翠搭配裊裊水霧，景緻宛如人間仙境，被譽為「北橫明珠」，一年四季都有不同的美。力麗觀光2019年將明池湖打造為「明池水劇場」，同年5月邀請優人神鼓擔綱開幕首演，經典作品「聽海之心」於明池湖獨特的音場空間中，創造出絕然不同且震撼人心的展演形式，場場爆滿。疫情降級後，力麗觀光再度力邀優人神鼓重返「明池水劇場」，透過藝術創作深掘自然環境、生命與物質共存的意義。

5度受邀表演的優人神鼓藝術總監黃誌群，對於疫情後再回「明池水劇場」表演，黃誌群坦言「再重新回到明池的時候，有一種回到大自然、回到群山的懷抱當中，然後跟大眾分享天地共舞。」他補充道「明池水劇場」絕美的天然景致就像一幅實景山水畫，可遊可居可賞，現在又加入可表演、可看的元素；這裡的景致本身就存在著一股寧靜之美，現在加入鼓聲和鑼聲，動中有靜，靜中有動，不只讓優人神鼓的鼓聲更開闊、更具穿透力，自然的光影和樂音變化，為明池帶來截然不同的新風貌。

今年11月，優人神鼓將於明池湖落羽松逐漸變黃轉紅之際，帶來3場「天地共舞」的限定演出，以群山為幕，以湖水為舞台，團員們剛柔並濟的肢體表演與氣勢磅礡的鼓樂，串連成6幕起承轉合的情境作品。觀者與表演者在驀然間心念超越時間和空間的限制，以武、以鼓、以樂互相融合，天地人同此一氣。

優人神鼓此次帶來的表演以「天地共舞」為作品呈現方式，主要是描述內心的精神狀況，從環境當中忽然回到當下的感覺，呼應疫情下生命的聚散無常和疫情後對生命的探尋。黃誌群總監分享：「疫後有很多人熱衷追求身心靈，我們這次的演出形式與內容，也符合民眾對生命的探索。」戶外演出總受制天氣影響，總監反而覺得對他們來說下雨是種禮物，不擔心下雨影響演出，「之前在明池演出也遇過下雨的天氣，對於表演者和觀者而言，都會是種特別的感受，更能強烈感受到天地共舞的氛圍，反而是另一種意境，所以是老天爺給的禮物。」

疫後重返「明池水劇場」演出，除了表演的曲目有所更新，優人神鼓特別以湖水為主舞台，在水中演出，並結合明池的環境優勢，增加遠近不同的場景，像是湖水前的木棧道也成為表演的一部分，「把更多場景拉到不同的角落，使得整體演出空間非常開闊，觀眾的心也會跟著開闊起來。」而「明池水劇場」的環境自然廣闊，使得聲音更具穿透力，不管是鼓聲、鑼聲、人聲、歌聲、風聲等大自然的聲音，都可以聽到並感受到，「人與萬物構成了一個自然景觀，人好像回到了安然喜樂的狀態。」黃誌群總監如是說。

向來推動藝術文化不遺餘力的力麗觀光董事長蔡宗易對於優人神鼓融合天地、撼動人心的表演印象深刻，第5度邀請他們再訪明池演出。蔡宗易坦言因為成本較高，「就算票房滿座也不會賺錢，但就是要力挺優人神鼓，也希望這種享譽國際的演出讓更多民眾看見，藝文結合旅宿觀光，藉此吸引海內外遊客到訪明池。」這次演出限定3場，因為優人神鼓檔期難敲，目前並無加場演出的打算。

「明池水劇場」優人神鼓的表演將在11月15至17日一連3天在明池森林遊樂區演出，每天1場，75分鐘不間斷的演出融合鼓、樂、舞、武、戲，完美呈現動靜之間的意念流轉。購票通路可洽OPENTIX兩廳院文化生活。