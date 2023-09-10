肯德基「香雞總動員」集結咔啦雞腿排、紐奧良雞腿排、上校雞塊、酥脆薯條，限時149元。（肯德基提供／朱世凱台北傳真）

開學季不少學生舉辦迎新活動，餐飲業者為搶攻學生荷包紛推優惠，即使預算有限也能吃得過癮。肯德基「香雞狂饗桶」包含7塊經典咔啦脆雞，限時下殺62折只需299元；金子半之助則推出只要學生憑制服或出示學生證加入會員可享經典天丼9折好康。

肯德基「買一送一優惠」延長至18日，最低33元就可享有小薯x2、四塊上校雞塊x2、草莓起司冰淇淋大福x2等；14日前每周一至周四「香雞總動員」於線上預訂快取限時開賣，可享有酥脆的咔啦脆雞大腿排與道地美式紐奧良無骨雞腿排，只需149元；17日前每周五至周日，包含7塊經典咔啦脆雞的「香雞狂饗桶」只要299元。

金子半之助瞄準喜愛多樣少量的小資餐飲市場，即日起於金子半之助台中三井店、台南三井店推2款定食系列新品－「天婦羅御膳系列 綜合」以及「天婦羅御膳系列 山」；為慶祝開學祭，也特別自11日至30日於全台門市推出單筆消費滿300元贈50元抵用券；另14日至10月3日只要學生憑制服或出示學生證加入會員可享經典天丼9折優惠。

金子半之助「天婦羅御膳系列 綜合」不同於天丼專走豪邁的大氣規格，以一次可品嚐到6種精選海陸雙天婦羅定食為主打，其中更可以吃到香香炸雞天婦羅、鳳尾蝦、水蓮野菜天婦羅、青龍、日本舞菇再搭配日式小菜-芥末杏鮑菇，品嘗起來輕鬆無負擔，套餐價299元。「天婦羅御膳系列 山」則可一次盡享天婦羅＋香香炸雞＋職人燒肉，另可搭配特附的高麗菜絲交替享用，感受酥脆又細膩的味蕾變化，套餐價319元。