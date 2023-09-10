台劇女神陳子玄憑著亮麗外貌與自然的演技陸續在《世間情》、《甘味人生》、《一家人》等多部戲劇中演出，獲得大批觀眾的喜愛。陳子玄最近發行個人首本寫真書，挑戰拍攝大尺度照片，辣翻一票粉絲。近日她曬出一張坐在廚房流理台上一腳抬起，害羞部位險走光，性感模樣讓網友大噴鼻血。

陳子玄近期發行個人首本寫真書《心懸子玄》受到不少關注，她也不時曬出辣照寵粉，其中一張便是穿著休閒T恤，坐在廚房流理檯邊，咬著吐司對鏡頭甜笑，此外，她「下半身失蹤」的穿搭，讓人忍不住緊盯雙腿間直呼太害羞了。

事實上，陳子玄17歲成為網拍模特兒，對於拍照不陌生，更曾暗自許下心願，「我想要20、30、40、50、60歲每個階段都拍寫真，如果可以就全裸好了，都是皺紋的時候也可以拍。」不過自家老爸對於她性感的穿搭相當感冒，直到過了三十歲，她才重拾這項夢想，毛遂自薦找上出版社合作。

陳子玄為了圓夢，積極的鍛鍊身體、進行了相當嚴格的飲食管理，經過特訓後，她也意識到健身的重要，「運動對身體代謝、精神比較好，也不會看到自己鬆鬆垮垮的很不舒服」。