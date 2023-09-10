新北市自2017年迄今每年暑假皆提供特教孩子專業且豐富的假期營隊，教育局表示，今年暑期更設計了多元且具挑戰性的營隊，包括獨輪車課程、游泳課程、自閉症學生升小一準備班、適應體育營、小六升國中線上共學營、樂樂棒球營隊、特教親子增能樂學營隊等，共34個特色營隊，參與親子人數近1200人。

教育局表示，多樣的特教暑期營隊課程是為了鼓勵並給予特教孩子勇於嘗試新挑戰的機會，引發學習的可能；同時透過同儕互動共同體驗各類活動，滿足學生不同的學習需求與選擇；此外，鼓勵家長們共同參與，提升家長從陪伴者的角色，擴展到引導與支持孩子挑戰自我，並與孩子共學同樂。

板橋區文德國小應屆畢業生黃同學表示，畢業前報名獨輪車營隊。希望在上國中前完成自我挑戰！自己是第一次嘗試獨輪車，一開始十分害怕，尤其擔心失去平衡跌倒。為了克服內心恐懼，在老師的教學引導下多次練習嘗試，終於學會獨輪車，是送給自己最好的畢業禮物。

新北市獨輪車協會教練黃鼎鈞表示，獨輪車是一種「益智運動」，可以促進肌肉運動，當學會騎獨輪車，會感受全身活躍放鬆並增進平衡感。活動中陪伴與協助孩子克服恐懼，一連串的學習過程，看見特教孩子的無限可能與熱情參與，陪伴的家長也都給予正面的肯定回饋，很讓人感動。

教育局指出，本次特教親子暑期營與財團法人中華民國自閉症基金會、新北市自閉症適應體育推廣協會、新北市身心障礙游泳復健協會、新北市獨輪車協會、新北市適應體育推廣協會及全國家長教育志工聯盟6個單位，公私協力辦理，以具體行動支持特教孩子，無論在校園照顧或是學習規畫，提供多元型態，增加特教孩子學習的選擇與動機。