7月分談判陷入僵局後，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）昨天表示，今年與歐洲聯盟（EU）簽訂自由貿易協定的前景比 2024年更好。

路透社報導，澳洲與歐盟的談判在年中遭遇瓶頸，部分是因為澳洲希望牛肉等農牧產品能更大幅進入歐盟所致。

艾班尼斯昨晚在印度新德里舉行的20國集團（G20）峰會場邊表示，他已向德國總理蕭茲（Olaf Scholz）提出這個問題，也打算和法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）提出。

根據官方記者會紀錄，艾班尼斯表示：「我希望看到澳洲儘快與歐盟達成自由貿易協定。」

「從現有的時間表來看，很明顯，今年完成這項工作的前景比明年要大得多，因為會碰到選舉。」

歐盟和澳洲2018年就貿易協議展開談判，但分歧仍然存在，尤其是在歐盟向澳洲某些農牧產品開放市場的程度方面。

澳洲希望能有更多牛肉、羊肉、乳製品和葡萄酒進入歐盟市場，這些產品大多受到關稅和配額限制。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1120910