英國前首相利特拉斯將撰寫一本回憶錄，書中將辯稱她垮台，主要是因為缺乏「對保守黨思想的支持」以及對「全球左派」過多的支持。另外，她還將大談其在英國政府任職期間的經歷，包括其擔任內閣首相的49天，以及從中「吸取的教訓」。

據英國《衛報》報導，特拉斯於2022年秋在英國前首相強森辭職後接任英相一職，任期從9月6日至10月24日，創造了英國最短首相任期的紀錄。她現在是保守黨後座議員， 其所撰寫的傳記名為《拯救西方的十年》，此書將強調「全球左翼倡導的時髦思想 」所帶來的威脅，特拉斯將自己在首相任期內的「失控」歸咎於他們的運動。

另外，她將寫下她在英女王去世前不久，與女王的會面，以及她與俄羅斯總統普丁和中國大陸國家主席習近平的交流經歷。據報，特拉斯本人將獨立完成這本書的寫作，按照計劃，回憶錄將於2024年4月出版。

這位前英相希望看到「保守派運動復興」，並決定「分享她在政府任職期間的經驗教訓」。特拉斯在一份聲明中表示，「我想分享我在政府和國際會議上的經驗教訓，在這些會議上我常常是房間裡唯一的保守派，並表明如果我們希望避免有控制的衰退，我們必須嚴峻地選擇西方體系結構的典範，它見證了幾代人的相對和平與繁榮。」

她在接受《星期日郵報》採訪時表示，「再分配主義、商業不景氣、反抗滅絕和停止石油等反成長人士」等觀念在過去十年中主導了政治。她對持續的低成長提出警告，並認為西方文化「正在受到質疑，甚至包括人類生物學等基本知識」。

她說，「如果你看看西方政治中人們在關於『有陰莖的人是否是男人』的問題上所糾結，就會發現這些人實際上多麼的不幸。」她說，稅收太高，政府規模太大，花錢太多，「如果每一英鎊的支出有一半是政府花的，我們就不會擁有充滿活力的經濟。」

她還透露，她認為強森永遠不應該被免職，「這從根本上來說是錯誤的做法，他被選民選舉為國家領袖，我認為這給我們帶來了巨大的問題。」

她還對美國政治發表看法，表示渴望看到一位共和黨人重返白宮，儘管她不願評論是否應該是美前總統川普，「毫無疑問，在我看來，拜登正在做的事情，正在通過追求巨額補貼來損害美國經濟，巨額支出，提高稅收，現在試圖通過經合組織最低稅收協議將其強加於世界其他地區。」

特拉斯說，「拜登僅僅在美國推行社會主義經濟學（Socialist economics）政策是不夠的，他還想將社會主義經濟政策輸出到歐洲和英國。」她補充道，「拜登顯然是全球左派的重要組成部分，還有全球環境運動、這個世界的貝里（Greta Thunberg，瑞典環保少女童）、反資本主義運動，他們非常有效地推動了政治。」

特拉斯並不排除自己東山再起的可能性，並表示在看到英國真正發生變化之前她不罷休，「我認為這是可以實現的，但我並沒有為自己指定未來的任何角色。」

當被問及她是否讓自己的內閣垮台時，她回答說，「我之前說過，我在溝通和執行等方面犯了錯誤，但根本問題是保守黨的想法沒有得到足夠的支持。」

特拉斯與她的前財政大臣夸騰（Kwasi Kwarteng）的密切政治聯繫似乎已經結束。特拉斯在其首相任期的最後幾天解雇了他，因為他們的450億英鎊無資金減稅預算引發經濟危機，並導致抵押貸款利率飆升。當被問及兩人是否通過簡訊聯繫時，她回答說「偶爾。我不會和他說那麼多。」