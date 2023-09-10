一名30多歲年輕人因腹瀉又嘔吐趕赴急診就醫，原以為是前一天到夜市吃了不乾淨食物所致，但經醫師檢驗後發現，患者的糞便竟有寄生蟲「跑來跑去」，細問才得知，原來對方前一周曾至日本旅遊，且有吃生食。醫師說明，產生腸胃炎的原因包括細菌、病毒、寄生蟲或是毒素，不是出現類似症狀就一定是食物中毒。

急診專科醫師田知學在《健康好生活》提到，曾收治一名年輕個案，因出現腹瀉又嘔吐至急診就醫，不僅全身虛脫且心跳非常快，顯然正處於脫水狀態，立刻為其打點滴、補充水分，並安排進一步檢查，過程中患者表示，懷疑與前一天吃了夜市食物有關，詢問是否是食物中毒的跡象。

當下，田知學則回應，要待檢查後才會比較清楚，結果出爐，發現患者糞便裡出現血絲，且有寄生蟲「跑來跑去」，進一步訊問才了解，原來對方在前一周赴日本遊玩，且吃了生食，這才找到產生腸胃炎症狀的原因。

藉由此個案，田知學說明，導致腸胃炎的原因，包括細菌、病毒、寄生蟲或毒素等；而時間可以是2小時前，也可能是2周前，很多人會直接聯想到最後一餐，而忽略了在其它時間點被感染的風險。另外，她也強調，有腸胃炎症狀不一定就代表食物中毒，因為食物中毒定義是，兩人以上吃同樣東西、產生同樣症狀，才能算是食物中毒。