高雄前鎮漁港近期爭議不斷，中央大舉增加改建經費補助至81億遭外界議論紛紛，又傳出斥資4億「多功能船員服務中心」因住宿費讓外籍船員卻步，恐成蚊子館。高雄市長陳其邁今表示，船員中心非以營利為目的，相信漁業署跟高雄區漁會、相關漁事團體，一定會做最好的協調溝通；高市府也會對於經營部分給予必要協助。

前鎮漁港改建經費從原本3000萬元，暴增270倍至81億，引發外界質疑，後來傳出斥資4億元多功能船員服務中心因為住宿費昂貴，讓許多外籍遠洋漁工、船員望而卻步，傾向選擇住在漁船過夜休息；由於恐會淪為蚊子館，漁業署去年3度標租都流標，只好年底交由高雄區漁會承租營運。

陳其邁今日出席活動時，表示相信漁業署跟漁會、相關漁事團體，一定會做最好的協調溝通，船員服務中心非以營利為目的，最主要是能夠提供船員休息的地方。

陳其邁指出，過去他在總統府人權諮詢委員會的時候，國際間的人權團體幾乎都針對船員住宿、基本生活條件權益有很多的批評，所以行政院針對整體船員中心，能夠提供一個基本、舒適的住宿地方，也包括宗教、生活的處所；提供遠洋漁業做短暫的休息。

陳其邁說，相信出發點是在於照顧這些外籍漁工，當然就非以盈利目的作為經營重點，高市府也會全力協助漁會、漁業署在相關經營的部分，給予必要協助。