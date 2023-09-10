台20線明霸克露橋河床便道搶通，採2時段管制開放通行。

台20線94K＋500明霸克露橋河床涵管便道於8月22日因午後強降雨引發玉穗溪土石泥流淹沒損毀，逐於8月23日利用尚未修復完成之局部鋼便橋，開放復興以上3里居民通行，便道在甲仙工務段近日積極搶修下，已於今天中午12時完成河床維生便道，希望盡早完成鋼便橋修復，進一步提供復興里、拉芙蘭里及梅山里鄉親對外交通需求。

台20線94K＋500明霸克露橋河床涵管便道22日晚間遭土石流覆蓋，復興里、拉芙蘭里及梅山里3里再度成孤島，公路總局甲仙工務段23日早上6時進駐全吊式吊車，將修復中的鋼便橋緊急搭設木工板，讓居民進出。

惟經海葵颱風侵襲造成上游玉穗溪再爆發土石泥流，將已清淤完成之沉砂池再填滿，整個河床土石再淤積高約1公尺。為修復前受損鋼便橋，將交通車輛改行河床便道，便道在甲仙工務段近日積極搶修下，已於今天上午12時完成河床維生便道，希望盡早完成鋼便橋修復，進一步提供復興里、拉芙蘭里及梅山里鄉親對外相對安全之交通需求

甲仙工務段表示，行駛河床便道因考量現地水文環境安全性及無預警土石流等狀況，初期將採人車有時段管制通行，後續開放時段仍會配合現地滾動檢討。

管制開放通行時段為每日上午5時至下午7時每整點放行20分鐘，下午7時至翌日上午5時管制不開放，以利便道維護及鋼便橋修復作業。如氣象情資預報降雨及當地溪水上漲，將立即進行封閉管制。

管制時間外除緊急救難需求，由桃源區公所或警察單位通知公路單位，視現地檢視安全無虞後，商請由警察單位及保全戒護通行。

甲仙工務段請用路人遵守公告管制請勿強行進入管制路段；另開放初期為維用路人行車安全、禁止行人徒步、自行車及甲（乙）類大客車通行；管制時間外，緊急車輛（如警車、救護車等）及緊急工程車輛（如混凝土車等）在便道安全無虞狀況下，允許緊急通行；通行時請將車窗搖下，注意現場鳴笛警示。