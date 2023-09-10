好市多甜點琳瑯滿目，一名女子表示，賣場販售的杏仁豆腐從250元降回198元，開心直呼「終於買得起」，她說杏仁豆腐的杏仁味不會太重，整體味道剛剛好，大讚是好市多眾多甜點中的清流，貼文讓吃過的網友也讚爆，更有不少會員瘋搶，大呼「是好市多隱藏版甜點，全家都愛吃」。

原PO日前於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》指出，石安牧場出產的杏仁豆腐，售價從250降回198元，一盒8入，平均一個賣24.75元，讓她直呼「一直買不起，終於可以入手。」她大讚杏仁豆腐不會有過重的杏仁味，整體風味恰到好處，是好市多眾多甜點中的清流。

貼文引發網友關注，「這是好市多隱藏版甜點，超好吃，之前漲價到2字頭後就沒再買過，現在降價可以準備再入手」、「終於降價，這款是全家都愛的甜品」、「這個好吃欸，不會太甜」、「我家一下子就吃完了，小孩還會加牛奶吃」、「他的杏仁味不是那種很重，是杏仁香，真的超讚」、「周日到台南店，量很少幾乎快被拿光」。

另也有人說冰冷凍會更好吃，「放冷凍庫結凍後，用湯匙刮來吃超好吃」、「兒子說放到冷凍更好吃」、「冷凍起來口感綿密，也不會太甜，超好吃」。