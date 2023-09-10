紓解地區性停車問題，台中市政府交通局日前推出「共享」式停車格位，首波在科博館周邊及西屯區福安郵局前試辦，成效良好，近日再開放西區市府路台中州廳前、民生路、西屯區福雅路、永福路等4處地點，其機車停車格白天供附近商辦上班族使用、晚間則釋出供汽車停放，盼發揮雙倍效益。

受商業區、住宅區等環境特性不同，台中市許多民眾夜間返家後常面臨尋找車位的難題，使得違停問題嚴重，甚至可能影響道路交通安全，交通局長葉昭甫指出，市府透過彈性調整汽機車格位使用時間，機動式解決停車位不足的問題。

葉昭甫指出，此調整方式的主要概念在「共享」，經過盤點路邊停車特性、車格使用率及周邊停車需求與型態等情況，逐步實施路邊汽機車共享車格，第一波在科博館周邊採取小汽車與大客車的共享車位，另西屯福安郵局前則為汽機車共享格位。

交通局表示，市府最近再新增市府路台中州廳前、民生路、西屯區的福雅路、永福路，採汽機車格位共享的方式，目前全市共有6處共享車格；為方便民眾辨識，共享車格旁會設置告示牌，並標註汽、機車分別可停放時間，機車格位內也會加註「共享車格」的字樣，供民眾辨識。

目前台中市自小客車登記數量為六都第一，停車格位嚴重不足，葉昭甫強調，若共享車格試辦情況佳，且地方民眾能達成共識，後續將持續增加ㄕ辦地點，並將開放夜間機車停車需求較低的路段供汽車停放。