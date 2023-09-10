秦漢兒子孫國豪日前上中天綜合台《小明星大跟班》分享「明星奧客行為」，自曝曾想靠「刷臉」免費升級座艙，後來遭空姐要求補升等費的糗事。

孫國豪敘述多年前曾跟路嘉怡到澳洲拍旅遊節目，因為製作單位預算有限，只替他倆買經濟艙。孫國豪表示好幾次搭機時，座艙長都直接幫他升等，讓他誤以為藝人可靠「刷臉」免費升級座艙，「所以我一看豪華經濟艙幾乎是空的，就拉著路嘉怡坐下來，吃完飯後，空姐就默默過來說要補升等費。」

主持人Sandy一聽認為「使用者付費」很合理，但孫國豪覺得1200美元（約4萬1千元台幣）的升等費太貴，當時還跟空姐拗說「餐點也只比經濟艙好一點，那不然我補你們餐費」，這讓一旁的路嘉怡都看不下去，付了她自己的部分，孫國豪回想起來，笑說：「所以我等於拗了路嘉怡跟航空公司，因為是我拉著路嘉怡跟我一起坐，按理來講我要幫她付。」

《小明星大跟班》每周一至周五晚間10點在中天綜合台播出。