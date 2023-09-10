台中市陳姓男子因攝護腺肥大而捆擾，經人介紹購買直銷商的保健品，食用14天後發現其乳頭滲血，求助醫院檢驗後，竟罹患罕見「男性乳癌」，一狀告到法院，向知名直銷商台灣分公司及陳姓直銷商，求償518萬元，一審審酌中國附醫鑑定報告，以服用14天不足以引發乳癌，駁回求償。

一審判決指出，陳姓男子因攝護腺肥大問題到醫院就診，且醫生建議需要開刀，陳男兒子向陳姓直銷商提到父親狀況，因陳姓直銷商同時也是該知名直銷台灣分公司的直銷商，因此趁機向陳男兒子推銷旗下保健品保養，陳男因而購買產品服用。

陳男於2016年間購買該產品後，每日服用1顆，未料在服用第14天後，發現左邊乳頭有滲血情況，同年7月間到彰化秀傳醫院檢查後發現，陳男罹患罕見的「男性乳房惡性腫瘤」意即男性乳癌，經醫師手術切除後確認是惡性腫瘤。

陳男認為，服用該產品的2年前曾做過健康檢查，當時沒有任何腫瘤及異樣，但於2020年3月間意外發現該產品有「鋸棕梠萃取物」，認為該產品成分與乳癌有因果關係，向陳姓直銷商與其美商台灣分公司求償518萬元。

陳姓直銷商辯稱，當時僅推薦與代為購買行為，並沒有宣稱該產品有治療疾病的療效；該知名直銷商台灣分公司則說，該產品僅在香港販售，沒有進口至台灣，陳男卻主張公司需負監督、注意之責，應屬誤解。

台中地院審酌，根據中國醫藥大學附設醫院的函覆鑑定書載明，該保健品與男性乳癌的關連性在學理上證據較薄弱，癌細胞從誘發到長大到有形狀的腫瘤，是需要長時間過程，若依陳男僅服用14天就成乳癌，根據臨床經驗來說關連性極低。

一審審酌，因陳男無法提出證明罹患乳癌與服用該產品的因果關係，陳姓直銷商很難負損害賠償責任，且直銷商與分公司非僱傭關係，判免賠，可上訴。