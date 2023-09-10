國民黨總統參選人侯友宜（前右四）9日宴請藍營縣市首長，國民黨主席朱立倫（前右五）及無黨籍苗栗縣縣長鍾東錦（後排左）出席。（侯友宜競選辦公室提供）

國民黨總統參選人侯友宜昨（9）日與黨主席朱立倫作東，邀請藍營執政縣市長及無黨籍苗栗縣長鍾東錦餐敘，除處理大直重大工安的台北市長蔣萬安外，全員到場。前國民黨立委陳學聖見狀直呼不容易，並透露他曾向朱說「你忍辱負重了」，而朱則回應「就把這段路途當作修行吧」。

國民黨各地縣市首長昨齊聚餐敘，其中侯友宜競辦執行長金溥聰與朱立倫並肩而坐，互動熱絡，破除不合傳聞。陳學聖今在臉書直言「不容易」，並強調從侯友宜被提名到全代會到昨晚，藍營各地諸侯能一次次前來挺侯，朱立倫功不可沒。

陳學聖進一步指出，大家會出席餐敘，除了朱立倫在擔任立委、縣市長從政期間的相互重疊共事的情誼，更重要的是，大家相信朱在努力秉公處理事情。陳學聖直言，很多人會說朱的世界是「一個人的武林」，外界猜不透朱在想什麽，各種附會、傳聞也隨之而起，包括朱自己親近的長輩，都摸不清朱這局在搞什麽。

陳學聖透露，他有次跟朱立倫表示「你忍辱負重了」，而朱則以「就把這段路途當作修行吧」回應。陳學直言，他還是願意相信朱，並認為未來非綠聯盟的整合，甚至下架民進黨成功，朱的「無私」將是成全大局的重要關鍵。