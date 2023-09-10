台北市爆發大直大型建築工地嚴重鄰損事件，新竹縣也發生多次道路塌陷風波，進而衍生工務處疑似收賄弊案，影響居住安全也引發民眾恐慌，立委林思銘認為建築管理法規從母法到子法，監管強度嚴重不足，行政裁量空間過大，有必要全面檢討。

新竹縣政府工務處長江良淵，被檢調搜獲1千多 萬元現金涉及貪汙案，民眾質疑公務人員收賄放水，草率通過建商建照申請與變更設計，因此造成豐采520建案工地附近道路塌陷，近日發生台北市大直建物下沉案，更令附近居民人心惶惶。

林思銘指出，檢視「建築法」有關變更設計的規定，僅在第39條中簡單提及「起造人如於興工前或施工中變更設計時，仍應依照本法申請辦理」，但有關變更設計的合理比例、規模、範圍甚至程序，均無相關約束，子法中也看不到，歷年僅見零星函釋。

林思銘認為，建築物不論供個人或公共使用，首重安全，其興建、管理均涉及專業，內政部營建署為建築法規主管機關，長期以來在制定規則時，均偏重業者團體代表的意見，未納入更廣泛的公共討論，實有偏差。

林思銘說，至於各地方政府，也因中央法規空洞，使得行政裁量權無比擴大，有關建照核發或變更，自治條例要不付諸闕如，要不僅粗略規範，令不肖公務員有上下其手的空間。

林思銘表示，竹北豐邑520建案發生第5次坍塌事件時，他就發現新竹縣政府調查小組人數過少、代表性不足的問題，如今看來，確實事出必有因。

林思銘要求內政部營建署立即全面檢討建築法規，設置合理的發照機制，並防止建商隨意變更設計，對於縣府官員涉貪，他也要求檢調單勿枉勿縱，此事關乎民眾生命財產安全，到底誰行賄、誰放水，都要查明到底，給社會一個清楚的交代。