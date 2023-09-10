富時永續指數系列(FTSE4Good）是由全球三大ESG指數提供商之一富時羅素(FTSE Russell)創立，致力於衡量企業在環境、社會和公司治理(ESG)方面的卓越表現。富時羅素(FTSE Russell)遵循FTSE4Good 標準對 HTC 進行獨立評估，在最新公布的富時永續指數評比中，宏達電展現出在ESG領域的不斷進步，以及公司持續關注和努力的優異成果。包含在環境(Environment)主題中的供應鏈環境面(Environmental Supply Chain)、污染與資源(Pollution & Resources)，以及社會(Social)主題中的供應鏈社會面(Social Supply Chain)，和公司治理(Governance)主題中的反貪腐(Anti-Corruption)等共四個項目中拿到最高肯定評價。
《通網股》宏達電再度獲選富時永續指數成分股
宏達電(2498)宣布，連續第二年獲選為富時永續指數系列(FTSE4Good Index Series)成分股。 這次納入該指數，再次證明了宏達電對環境、社會和治理(ESG）實踐的堅定承諾。
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