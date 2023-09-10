摩洛哥馬拉喀什（Marrakesh）附近地區8日晚間發生120年來最強烈地震，截至今（10）日統計，死亡人數已達2012人，另有2059人受傷，財物損失難以估計。外交部宣布將捐款50萬美元協助摩國災民災後復原重建工作。

摩洛哥規模6.8強震奪走逾2000人命，當地建築師說，山區建築不耐震、品質差，不意外傷亡慘重。圖為靠近震央的村落阿米茲米茲（Amizmiz）震後畫面。（圖／路透社）

外交部副發言人蕭光偉表示，外交部在強震發生後第一時間，即透過社群媒體表達慰問，並指示我國駐法國館處，向摩洛哥駐法國大使館及總領事館表達我國政府及人民的關心，並表明提供相關協助的意願；我國消防署特搜隊也迅速整裝動員，準備好隨時前往摩洛哥協助救災。

由於摩國自力辦理救災工作，至目前為止，並未向國際社會提出協助搜救需求，各國搜救隊尚未能前往協助相關工作。台摩兩國無正式邦交，也未互設代表處。

他說，雖然雙方目前沒有直接互動的管道，然而在許多摩國災民正處於艱難困苦的時刻，台灣政府及人民仍盼能盡棉薄之力提供協助，發揚「台灣能幫忙，且台灣正在幫忙」的人道關懷精神，並將透過第三方轉致該筆捐款，也期盼摩國災民能早日重建家園，恢復正常生活。