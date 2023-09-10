女星元元（吳婕安）擁有甜美可愛的臉蛋以及火辣身材，又有著「呆萌女神」的別稱，在社群上擁有逾100萬名粉絲支持。女星元元昨（9）日現身板橋環球舉辦粉絲簽書會，吸引大批粉絲爭先恐後卡位，盼能一睹女神風采，豈料卻傳出元元被襲胸的消息令粉絲震怒不已，元元也趕緊跳出來澄清。

從元元IG曬出的影片中，可見她妝髮精緻，身穿單肩絲質黑色Bra，露出深邃又白皙的事業線，坐在位置上讓化妝師觸碰她的胸口，為該處打亮，但不斷拍打胸部的尷尬舉動，也造成Q彈震動動畫面，令兩人忍俊不禁噗哧一笑，這個畫面實在太容易被誤會，連她都忍不住自問：「請問她是在幫我打亮還是？」，而網友們也注意到該位女化妝師身穿緊身白T，胸前卻有凸起，元元也立刻幫她澄清，「化妝師衣服裡面是墨鏡的腳，請勿誤會」

畫面曝光，粉絲們群體暴動，紛紛留言回應「好爽的工作」、「這辛苦的工作讓我來」、「突然想改行了」、「這世界就是這麼的不公平」、「下次不要放超過一小時的短視頻」、「假藉打亮 實際上試彈性（？」、「我要去應徵化妝師了」、「我選錯職業了」、「怎麼有這麼棒的工作啦」