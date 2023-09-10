開學後學生們回歸校園，營養午餐也已正式供餐，目前營養午餐在台灣國中小學的普及率已近100％，兒盟今(9)日公布「2023台灣兒少營養午餐調查報告」，結果發現高達74.8％的學生說營養午餐有他不喜歡的菜色；且22個縣市餐費各異，扣除食材、人事、水電等成本，難以想像廠商在所剩不多的預算如何做出營養好吃的營養午餐，呼籲政府設立營養午餐專法，以提升營養午餐品質並促成價格透明。

為了解學生在學校吃營養午餐在的實際狀況，兒盟於2023年5月1日至6月1日進行網路問卷調查，共收集8690份國中生問卷，結果發現高達74.8％的學生說營養午餐有不喜歡的菜色；60.1％說有不喜歡的味道；另外也有41.7％的學生認為口感不好、40.6％認為菜色太重複、39.2％認為太油等。

兒盟組織發展處處長黃韻璇表示，學生們不喜歡營養午餐的結果就是寧願餓肚子也不吃，調查發現有80.6％的學生在營養午餐有吃不飽的經驗，而其中有36.5％的學生會用忍耐來渡過，42.4％會用多喝水或吃零食飲料 （39.6％）來果腹；而根據中華民國營養師公會全國聯合會於今年5月指出，全台僅約有630名營養師在協助處理營養午餐事宜，平均不到19％的學校有營養師。

黃韻璇另指出，22個縣市有22種餐費收取規定，可能同一縣市內附近有些學校自己請廚工煮的收55元，由團膳公司供應的收65元，但餐費尚包含食材、人事、水電等成本，實際的食材費更是少得可憐，再加上各校沒有公開資訊可知有多少用在食材上，如此不透明的機制讓家長更無從監督。

兒盟指出， 現行對於學校提供飲食及營養午餐之規範，欠缺通盤規範的專門立法，各地方政府往往因其財政狀況或在地因素各行其事，導致缺乏全國一致並符合最基本要求之供餐制度，每每出現營養午餐食安問題，只見地方政府消極地採取重罰方式來應對，缺乏積極的預防監管措施，餐費補助亦淪為買票的籌碼。

兒盟說，反觀鄰近的韓國、日本早已於數十年前即有制定《學校給食法》規範校園午餐制度，我國亦應制定相關營養午餐專法規範，以確保學校學生之飲食營養以及身心健康，兒盟也正在公共政策平台發起聯署「學校營養午餐亂象多，亟需專法監督管理！」行動。