44歲天王周杰倫日前在天津舉行「2023嘉年華世界巡迴演唱會」時驚傳身體不適，現場全黑讓不少歌迷嚇呆，昨(10日)他在天津繼續開唱，其中唱到《聽媽媽的話》、《千里之外》時國際巨星成龍忽然現身，還開金嗓拿著麥克風和他合唱，引來粉絲轉發當晚影片說：「兩大巨星同台合唱，真的好感動」。

周杰倫8日在天津開唱時，一度傳出現場舞台出包，讓周杰倫無法順利登台，演唱會一度停擺了20分鐘，大螢幕則被打上臨時字卡說：「請大家稍待片刻，我們馬上重新開始」，隨後周杰倫才現身，表示因為自己心跳太快無法控制，希望可以彌補粉絲。

對於舞台出包的傳聞，其唱片公司杰威爾凌晨，強調：「針對9月8日天津演唱會上，有媒體報導杰倫被困在鐵球裡一事，本公司澄清此為子虛烏有，也與主辦方無關。」並強調周杰倫身體沒問題，謝謝大家關心。昨周杰倫的表演更請來成龍助陣，電影與音樂圈的兩大巨星罕見同台，「夢幻連動」的組合被網友讚看到賺到。

而周杰倫的老婆昆凌上月過30歲生日，兩人結婚9年育有2女1子，周杰倫在IG發慶生文，卻寫上：「祝這位三十而立的三寶媽永遠幸福快樂喔」，壽星昆凌則是回了翻白眼的表情符號，引來部分網友為她抱不平，回應：「昆凌有自己的名字吧，而且還在生日喊她三寶媽」，對此，周杰倫便曬出自己和兒子合照，自嘲：「送上大家一張三寶爸的帥照，哈哈」，幽默回應外界指責，可見天王的高EQ。