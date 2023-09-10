屏東數位青創中心奪2023雪梨設計大獎。(屏縣府提供)

屏東數位青創中心近日奪下2023雪梨設計大獎「公共建築銀獎」殊榮，屏東縣政府活化80年代老建築，以新數位融合舊建築的創新設計，並善用數位照明設備、夜間數位信號控制光源與光雕效果，除展現屏東青年能量、呼應基地歷史，以數位承接未來外，也讓世界看見台灣。

屏東縣長周春米表示，屏東數位青創中心將舊建築活化創新為培育數位青年人才基地，能獲此國際獎項別具意義，近年屏東致力將閒置空間活化為各領域青年的培才基地，今年更有3座基地拿下建築園冶獎，以創生創業與永續發展目標為策略接軌國際，讓屏東青年能量成為台灣被世界看見的重要推手。

屏縣府勞動暨青年發展處表示，屏東數位青創中心以培養年輕一代技術人才為目標，現已進駐11個數位青創團隊，且針對青年開設數位跨域與自媒體人才課程，舉辦數位展覽與微創市集，多元化支持青年並讓縣民更了解數位產業的發展。

未來縣府團隊也將因應屏東科學園區各產業人才需求，攜手南科管理局開設先進太空、綠色材料、智慧農醫及其他新興科技等課程，串聯產官學挹注更多資源，讓屏東數位青創中心成為孕育數位科技人才的基地。

2023雪梨設計大獎由國際權威設計組織DRIVENxDESIGN舉辦，受眾多設計界人士矚目，以建築、室內設計、數位設計、平面設計、產品設計和服務設計分類，核心為共同創新、造就非凡設計，以獨創的全新設計概念，及具有先驅概念的創作設計作品，從眾多參賽作品中遴選出最具前瞻思維與社會價值的頂尖之作。