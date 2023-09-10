海葵颱風肆虐台東，高雄日前調派人力物力支援救災，台東鄉親紛紛捕捉高雄隊身影並致謝。（蔡旻妤攝）

海葵颱風肆虐台東，高雄日前調派人力物力支援救災，台東鄉親紛紛捕捉高雄隊身影並致謝。（施皓軒提供／蔡旻妤台東傳真）

海葵颱風肆虐台東，高雄日前調派人力物力支援救災，台東鄉親紛紛捕捉高雄隊身影並致謝。（施皓軒提供／蔡旻妤台東傳真）

海葵颱風肆虐台東，遍地斷木殘枝，加上人力及物力短缺讓台東復原之路更漫長，高雄市日前調度32部重機具、80名人力支援台東救災，台東鄉親近日在街上看見高雄支援隊，除了拍照，也紛紛表達感謝。

台東重災區遍布台東市、東海岸及縱谷，然而台東縣僅331名清潔人員和14台堪用的抓斗車，災復量能有限。高雄市政府日前調度機具、人力到台東投入救災工作。

關山鎮長彭成豐說，謝謝高雄市政府的全力相挺，大幅增加鎮上清理速度，目前主要道路都搶通，剩餘零星復原工作公所會盡速趕工，他說，有了高雄機具支援，復原速度至少加速1個禮拜！這次非常感謝高雄市政府大力幫忙。

台東市豐榮里長施皓軒今天一早在仁義北路遇到高雄隊的大哥、大姐，動作專業又迅速，兩人說「看到台東災情慘重，很樂意能來幫忙」，由於台東氣溫炎熱，他趕緊遞上2杯冰涼的咖啡、隨即鞠躬致謝「感謝來幫忙，下次歡迎來台東走走，小弟來當嚮導」

台東謝姓家長巧遇高雄支援隊協助清理校園，他說，學校倒塌樹木數量相當龐大，看著隊員一次次往返清除、相當辛苦，雖然手上沒有禮物，但也特地帶著孩子一起下車致謝，做了良好示範。