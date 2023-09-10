12項提案。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苑裡鎮公所推動全台首次以兒童為主體的參與式預算，9日在鎮立體育場辦理投票園遊會，邀請兒童參與投票，開票結果，12項提案中，第9項電競比賽票數最高，將由苑裡鎮公所執行辦理。

苑裡鎮公所為鼓勵兒童發聲，自主籌畫屬於兒童的活動，推動全台首次以兒童為主體的參與式預算，從兒童提案、討論到投票，最後由鎮公所執行最貼近兒童心聲的方案，是鎮公所與縣府合作落實「兒童權利公約」的重要里程碑。

公所從5月起開始籌備這項計畫，邀請學者專家協力，募高中、大專院校青年志工辦理「我是孩子王」培訓課程，培訓審議民主和兒童權利的種子志工，走訪全鎮9間國小、2間國中辦理近20場次的提案說明會，說明參與式預算與提案方式，暑假期間並舉辦提案工作坊「小小公民夏令營」，邀請具提案人資格、願意參與今年度實驗性計畫的孩子們，經過積極表達意見及聆聽建議、修正提案等過程，最後共同提出12項提案。

這12項提案包括1、親子公園修繕、2、圖書館活動、3、山水繞境、4、逛街看表演、5、下午點心、6、苑裡交通改善、7、球類比賽、8、兒童泳池天堂、9、電競比賽、10、設立育樂中心及弱勢基地、11、節慶活動、12、夏令營十多元課程。

鎮所昨天在鎮立體育場舉辦苑裡鎮兒童權利推廣活動計畫-苑裡童樂會，民主來扎根-投票園遊會活動，參加投票的小朋友完成闖關集滿卡片後，簽名領取選票，前往圈票區圈選，然後投下神聖一票；投票結果，第9項提案電競比賽獲得52票，得票數第1名，將由鎮公所執行辦理。

這項投票活動，由縣長夫人陳美琦、縣議員張顧礫、翁杰、陳品安、翁杰、苑裡鎮長劉育育、通霄發電廠經理等人共同啟動，並邀請大班至國中1年級的學童踴躍參與投票。

縣長夫人陳美琦鼓勵小朋友用手中神聖的一票，在12項提案中選出一個最喜歡的方案，體驗人生中第1次參與公共決策的經歷，期望此次小小民主種子能漸漸茁壯，讓公民參與成為苗栗的驕傲。

鎮長劉育育表示，鎮公所積極推動的「公開、透明、民主參與」理念，今年首次規畫小小鎮民參與鎮上公共事務，讓孩子決定預算怎麼使用，期待這場小小公民課能夠讓民主種子逐漸發芽、茁壯，讓苑裡小鎮越來越民主、幸福。