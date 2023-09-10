國防部將於明年迎來一年期義務役，預估將有9100餘名。國家政策研究基金會副研究員揭仲指出，雖然國防部在《五年兵力整建及施政計畫報告》中，強調在義務役人員加入後，「志願役維持現行規模」；但根據國防部預算書，明(113)年志願役官士兵的「預算員額」，卻比今(112)年劇減5187人，形同減少近10個營的志願役人力；且減少的員額中，99％是基層的士官長、士官與士兵，對國軍戰力恐造成極為不利的影響。

根據歷年的國防部預算書，民國109年志願役官士兵的「預算員額」為16萬9317人，然後逐年上升至今年的17萬1422人；但明年的「預算員額」卻出現109年以來首度的負成長，降為16萬6235人，不但比今年驟減5187人，也創下109年以來的新低，形同將這四年志願役人力的成長紅利一次出清。

一般來說，「預算員額」會反應國防部對明年國軍實際人數的估計，但通常比實際人數高。

揭仲說，值得注意的是，在減少的5187人中，99％是基層部隊骨幹的士官長、士官與士兵。其中，士官長從今年的1萬4600人，降為1萬4300人，減少300人；士官從今年的7萬5201人，降為7萬3600人，減少1601人；士兵則從今年的4萬4911人，降為4萬1670人，減少3241人。三者合計共減少5142人，使明年國軍主戰部隊的可用人力，不排除會明顯下滑。

揭仲表示，從明年「戰鬥部隊增支志願役勤務加給」的預算編列數，就可看出志願役人力的大幅減少，將對明年戰鬥部隊的人力已造成衝擊。今年「戰鬥部隊增支志願役勤務加給」預算約43億元，明年卻僅編列41億元，減幅為5％；顯示明年國軍戰鬥部隊中，志願役人員總數可能減少5％，勢必導致主戰部隊的「編現比」下降。

預算書未解釋明年志願役預算員額為何劇減，但由於國防部並未推動任何裁減計畫，揭仲研判可能原因包括：

第一，國軍志願役人員提前離營的情況未見緩解，甚至可能更嚴重。揭仲解釋，這可從明年國防部「志願士兵不適服現役賠償收入」和「軍官士官未服滿年限退伍賠償收入」雙雙增加的情形中看出端倪。其中，「志願士兵不適服現役賠償收入」，從今年的1億7553萬4千元，上升為明年的1億9054萬5千元，增幅為9％。「軍官士官未服滿年限退伍賠償收入」更從今年的5085萬，上升為明年的8163萬4千元，大增61％。顯見志願役人員提前離營的情形似乎持續增加。

第二，由於部分役男流入義務役、義務役與志願役薪給的差距縮小導致志願役誘因降低，再加上少子女化等因素，讓國防部對明年志願役人力的招募成果感到悲觀。

第三，國防部可能為了填補長期以來主戰部隊的人力缺口，不惜打破「同役期、同單位」之「志願役與義務役雙軌併行」原則，將相當比例的義務役人員分發至主戰部隊。但揭仲認為，由於志願役與義務役在本職學能上的差異，與義務役人員流動過快導致訓練成果不易維持等因素，使這個措施雖能減少主戰部隊的缺額，但對戰力流失的改善成效卻十分有限。

揭仲提醒，雖然明年因為9100餘名義務役的加入，使國軍官士兵的「預算員額」總數不減反增，但志願役人員是擔任主要作戰任務，與義務役人員所擔任的守備任務不同；明年國軍志願役人員若真的減少5187人，對國軍戰力所造成的損害，非義務役人員的加入所能彌補。

揭仲強調，特別是未來三到五年內，國軍將接收至少十五種新裝備，此時若出現志願役人員快速減少的現象，對新裝備的戰力形成與後續維護保養，都會造成不利的影響。

揭仲也指出，明年志願役「預算員額」雖劇減5187人，但外離島志願役的「預算員額」卻逆勢上揚，從今年的1萬4200人，上升為明年的1萬4701人，增加501人；若加上預訂分發外離島的700名義務役，明年國軍在外離島的駐軍人數將大增1201人，幅度高達8％。但揭仲認為，這應該只是填補外離島部隊長期以來的缺額，以符合國防部的規定，未必是要在外離島擴軍。