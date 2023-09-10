立委何欣純今（10日）在太平農會舉辦異國風情公益親子嘉年華會，號召數十攤異國美食，現場設置氣墊水滑梯、夾娃娃機，吸引許多爸媽帶著孩子來歡樂一下。（馮惠宜攝）

快拿發票來換異國美食！立委何欣純今（10日）在太平農會舉辦異國風情公益親子嘉年華會，號召數十攤異國美食，並鼓勵民眾持2張發票兌換1張異國料理體驗券，現場設置氣墊水滑梯、夾娃娃機，吸引許多爸媽帶著孩子來歡樂一下。

何欣純說，近來年移居來到台灣結婚、工作建立家庭而定居的新住民人數愈來愈多，她在屯區拜訪中小企業、跑行程與活動以及服務陳情案件等，常常接觸到這些離開千里遠的家鄉來到台灣生活與工作的新住民、新住民的第二代子女，還有來台唸書的僑生，發現他們都有思鄉情怯的苦惱，因此希望多舉辦公益聯誼活動。

這場活動也號召了數十攤位的異國美食，讓社區民眾與新住民家庭一起透過品味美食、遊戲和看表演體驗異國風土民情，更特別的是鼓勵民眾持發票兌換異國料理體驗券，2張發票換1張餐券，募集的發票也全數捐給台中市身心障礙協會。

現場設攤提供越南美食的新住民第二代子女峰瑞，很開心地表示，媽媽是越南人，從小就喜歡媽媽做的越南料理，今天這個活動可以展現媽媽的廚藝，讓他的朋友以及更多民眾享用越南料理。

現場還提供了氣墊遊具：水滑梯、夾娃娃機讓親子同樂，許多民眾聽聞，有吃有拿又有好玩的，紛紛大手拉小手前往，也把太平農會前廣場擠得水洩不通。