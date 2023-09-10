JR東日本大飯店台北暑假過後推出「 校服趴開學趣」，穿學校制服到鉑麗安全日餐廳用餐享優惠。(JR東日本大飯店台北提供)

「校服趴･開學趣」活動，9月30日前，館內用餐完成指定條件，享有專案特惠價每位999元加1成原價服務費。(JR東日本大飯店台北提供)

邁入9月開學季，JR東日本大飯店台北館內的Brilliant鉑麗安全日餐廳以「異國料理混搭風」為料理主題，由行政總主廚芦浦隆二以法式料理為基礎，加上西班牙、義大利料理、泰國料理、台灣料理等進行混搭，讓饕客透過多國美食類環遊世界。此外，餐廳同步推出「校服趴 開學趣」活動，即日起至9月30日，平日指定時間穿著學校制服用餐，並在社群分享，可用999元優惠價大啖星級Buffet 。

9月鉑麗安全日餐廳的菜單主題「異國料理混搭風」，新增加BBQ肋排、乾燒螃蟹、珍珠干貝炒夏季時蔬、蒜香蛤蜊山藥雞湯等，還有椰奶燉雞、泰式酸辣蝦湯、泰式綠咖哩、泰式腰果雞丁等一系列開胃酸辣的泰式料理。此外，餐廳招牌料理吃得到「英式烤牛肉」、法國傳統料理「法式醋溜雞」、法式風味的「普羅旺斯香草烤羊肋排」、放滿扇貝、蝦子等海洋鮮味的的「西班牙海鮮飯」、義大利傳統料理「義大利漁夫麵」，餐檯還有台式料理小菜、壽司、生魚片、手卷及特色甜點、冰品和當季水果等，美食品項豐富。飯店表示：「9月的異國料理混搭風主要想呈現暑假過後開始上班、開學，饕客仍可用各式異國料理的饗宴方式滿足想度假的小確幸。」

回饋消費者，鉑麗安全日餐廳推出「校服趴･開學趣」活動，即日起至9月30日，周一周四的午、晚餐及周五午餐，穿著繡有學校校名或校徽的制服，於社群媒體分享，即可享有專案特惠餐價每位999元 ，需另加原餐價1成服務費，每人最多可省481元。