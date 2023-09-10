消費滿1500元即贈送文創保鮮保冷袋，數量有限、贈完為止。（農業部農糧署北區分署提供／李京昇苗栗傳真）

賣場空間舒適，當季主打商品一牛車。（農業部農糧署北區分署提供／李京昇苗栗傳真）

農業部農糧署北區分署為落實「地產地消」消費模式，去年輔導苑裡鎮農會成立農民直銷站，為歡慶苑裡鎮農民直銷站開幕滿1周年，9、10日兩天推出多重好康周年慶活動，民眾到場打卡即送環保購物袋，消費滿額1500元還送文創保鮮保冷袋，邀請民眾多採購當地新鮮農特產品。

農業部農糧署北區分署副分署長林美華說，農糧署2013年起透過農民直銷站及農村社區小舖，提供在地小農進駐銷售，去年輔導苑裡鎮農會成立農民直銷站，因鄰近愛情果園、彩繪稻田及藺草文化館，為苑裡觀光旅遊必經之處，已成為當地居民、觀光客採購在地新鮮農漁畜產品的好所在。

她表示，苑裡鎮農會農民直銷站所販售產品除番茄、小黃瓜、小白菜、小松菜、青江菜均通過產銷履歷驗證外，另有有機米、有機蔬菜及洋菇、芋頭、甘藷等溯源農糧產品，也提供在地鄉親就近採購冷凍魚貨、肉類製品等產品，更嚴選全國鄉鎮市農會豐富農村好物、2023特等獎蜂蜜禮盒、有機丹參茶包等供觀光遊客採購特色伴手禮，產品種類多元豐富且品質有保證，建構出優質農漁畜產品銷售平台。

苑裡鎮農會農民直銷站開幕至今滿1周年，苑裡鎮農會為感恩在地鄉親與回饋全國觀光遊客，9、10日推出滿額贈文創保鮮保冷袋及優質農產品促銷活動，邀請消費者前往選購，買好買滿「袋」回家。

林美華表示，這兩天民眾在FB或IG打卡就送環保購物袋，現場有台農秈22號、台稉9號、台南20號等苑裡優質好米促銷活動，民眾消費滿1500元贈送大容量文創保鮮保冷袋，歡迎消費者多加選購，將新鮮農產「袋」回家。