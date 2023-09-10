台南市政府勞工局挺視障按摩師，推抽獎活動籲支持。（張毓翎攝）

市府勞工局今天在東山服務區辦宣傳活動，一開場，由視障歌手侯絡瓈獻唱。（張毓翎攝）

不少人會利用假期到按摩店舒壓、放鬆，消除疲勞，迎接中秋和雙十國慶連假，為鼓勵大眾支持視障按摩服務，台南市政府推出消費集點抽大獎活動，民眾只要在10月23日前至南市指定的88家視障按摩據點，消費滿200元即可獲得一點，即滿10點即可參與抽獎，有手機、電視、禮券等豐富獎品。

市府勞工局今天在東山服務區辦宣傳活動，一開場，由視障歌手侯絡瓈獻唱，她自彈自唱多首歌曲，吸引附近人來人往的民眾，駐足聆聽；此外，勞工局邀請藝人吳鳳擔任代言人，呼籲社會多關心與支持視障按摩，同時也在現場舉辦免費按摩體驗，讓民眾親身感受視障按摩，增進對此專業的理解。

勞工局局長王鑫基說，勞工局長期輔導培訓視障按摩師迄今已達269位，分別在台南的93家按摩據點提供服務，每位按摩師都是經過1600小時國家級訓練取得專業證照；今年9、10月剛好有中秋及雙十國慶的連續假期，民眾來台南遊玩時，不妨前往視障按摩據點消費，讓舒緩筋骨、放鬆一下。

勞工局就業促進科長沈淑敏表示，即日起至10月23日，民眾只要到指定的視障按摩據點消費，滿200元即可獲得1點，即滿10點即可參與抽獎，大獎有iPhone14 Pro、50吋4K電視以及千元禮券等好禮；活動結束後，將於10月28日在勞工局粉絲專頁直播抽出多位幸運兒。