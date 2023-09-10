桃園鐵路地下化內壢車站因工程封閉1月台地下通道引發民怨，立委魯明哲（中）邀集相關單位會勘，並決議重新開放。（魯明哲提供／呂筱蟬桃園傳真）

桃園鐵路地下化各工程陸續進行中，其中，內壢車站地下化進度目前架設臨時天橋，但替代通道讓原本的月台地下道路口寬度縮減，鐵道局為避免人群出入擁擠造成危險，7月起封閉地下道，卻引發旅客抱怨需繞遠路不便。立委魯明哲邀集相關單位會勘，決議先開放地下道至10月，並改變通行路線盡量給旅客方便。

魯明哲指出，內壢車站鐵路地下化工程施工，從7月20日就把1月台地下通道封死，圍了很久的工程圍籬，卻看不到任何一個工人施工，目前旅客從內壢車站前站進站搭車的動線，從前站匣門進入，經臨時無障礙坡道至第1月台，走1月台電梯或樓梯上現有跨站天橋，才能至第2或第3月台搭車。

他說，此舉引發旅客抱怨，既然工程還沒做，不應該把主要通行道路封閉，經會勘後相關人員決議1月台地下道重新開放，但也遇到問題就是路幅寬度不足，旅客若提行李不方便也會造成危險。他則建議，重啟地下通道採單向通行，實施後再觀察並做適時調整。

鐵道局指出，內壢車站施作臨時性跨站天橋，配合工程第1月台部分拆除，1月台階梯及無障礙坡道也配合拆除，在做臨時無障礙坡道以供通行時，受限於現場空間，阻礙1月台地下通道口約2／3，僅剩1米寬度，為避免旅客通行危險，與內壢站方討論後才會在7月封閉地下道。

鐵道局說，現場因工序調整及廠商人力、機具調度問題，相關工程有所延宕，對於旅客反映，新設的無障礙坡道及1月台電梯口，形成進出內壢前站的瓶頸點，為了順應民意，1月台地下通道將朝「能用1天就多用1天」原則重新開放，採單向通行，人流方向為第1月台出、第2及第3月台進，並設置明顯標誌及安排人員引導。