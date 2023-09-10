在印度採訪20國集團（G20）峰會，記者原先以為可以拍到各國領袖從飛機上走下階梯的畫面，沒想到卻只能隔著國際媒體中心的大螢幕，觀看他們抵達。

印度是G20輪值主席國，9日至10日在新德里國際展覽暨會議中心（IECC）舉辦領袖峰會，包括美國總統拜登（Joe Biden）、加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）、英國首相蘇納克（Rishi Sunak）等領袖與會。

這是印度第一次主辦G20峰會，基於安全考量，媒體採訪規定嚴格，除了印度政府指定的官方媒體之外，沒有任何記者可以到機場拍攝各國領袖抵達。

新德里地區戒備森嚴，幾乎是每隔50公尺就有一名警察或軍人站崗；在峰會周邊5公里左右的範圍，更可看到三五成群的軍警，守在路障旁邊。

由於有交通管制，記者們無法直接前往國際媒體中心，必須先搭交通工具到5公里外的一座體育館，再換搭接駁巴士，過了限定的時間就沒接駁巴士可搭，只能回家。

即使到了國際媒體中心，媒體記者也只能從大螢幕觀看峰會畫面，不能到峰會會場。如果說到國際媒體中心有什麼實質好處，那就是不怕錯過臨時召開的記者會。

因此，裝潢華麗、印度風濃郁的國際媒體中心搖身變成攝影棚，現場海報及布景都成為記者們報導時的背景板，並且出現記者相互訪問、以及報導點心站有什麼可吃的有趣現象。

嚴格的採訪限制讓許多外國記者叫苦連天，甚至有白宮記者在社群平台形容被「隔離」（sequestered）在一輛小貨車裡，採訪不到拜登會見莫迪的情況。

目前受聘於台灣的印度記者蘇旺（Suvam Pal）說，每個國家都有自己的安全問題，印度長期面對恐怖主義威脅，防範工作不得不嚴謹。此外，全印度有數千家媒體，若開放所有媒體採訪所有活動，場面一定失控。

關於白宮記者的抱怨，蘇旺則表示，印度政府必須做到公平，不能獨厚特定國家的媒體記者。

事實上，就算是平時，印度除了外交部之外，其他政府部門也鮮少與外媒互動及回答提問，特別是國防部，軍事演習、外國軍艦來訪都不開放採訪。會看外電報導的讀者可以發現，大部分有關印度的消息都是引述「不具名」消息來源。

印度同業告知，這是為了政府要防範中國或巴基斯坦間諜，以及官員怕說錯話有關。

值得一提的是，國際媒體中心外場安檢人員在得知記者來自台灣之後，都不假思索地給出「半導體很強」以及「印台友好」等正面評價。在這一刻，記者彷彿感覺到安檢又沒那麼嚴格了。（編輯：郭中翰）1120910