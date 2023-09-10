大葉高島屋10月4日前祭出「您消費我請客．回饋饗樂百分百」拉霸活動，有機會帶走旭集禮賓餐券。（大葉高島屋提供／朱世凱台北傳真）

周年慶前夕，百貨陸續進行櫃位改裝，看好時序慢慢入秋，民眾著手準備秋冬服裝，因此新櫃不乏服飾品牌入列，今年風格多主打年輕化具質感套裝或都市風輕熟裝束，適合上班族營造知性形象，限時再推5折促銷、滿額拉霸等活動吸引群眾掏腰包，也為周年慶大戰拉開序幕。

Global Mall於9至10月共計改裝近45個新櫃，其中新北中和店改裝幅度最高，達16個新櫃，當中有9櫃為服飾品牌，專攻年輕化、複合式及設計質感，包括已開幕的知名網購品牌LOVFEE新北首店、休閒文青系MOSS CLUB及主打複合都會女性風格的INLOOK，歡慶開幕推指定商品8折起、消費滿額享現折好康；另日本最大二手店2ndSTREET將在9月底於1樓開幕，改裝後有望較原櫃位業績成長15％以上。

大葉高島屋同樣有多間獨家時尚名店陸續登場，包含強打親透雪紡素材且質感輕盈、能為OL賦予優雅氛圍的服飾品牌IRIS，以及搭配性強的Ysanne等；10月4日前也祭「您消費我請客．回饋饗樂百分百」拉霸活動，活動期間APP會員單筆滿2000元即可參加，獎品包括不限餐期的旭集禮賓餐券，還有餐廳咖啡廳500元電子券等5100個獎項，預計9月業績可較上月成長至少20％到30％。

Global Mall新北中和引進知名網購質感品牌LOVFEE新北首店，即日起至9月17日前三件享88折。（Global Mall提供／朱世凱台北傳真）

主打複合都會女性風格的INLOOK進駐Global Mall新北中和，10月1日前享滿額現抵好康。（Global Mall提供／朱世凱台北傳真）

台茂因應秋冬新品上市引進8家新櫃，時髦新店包括提供多款流行包包與配件的S’AIME東京企劃，以及休閒不失質感的女裝品牌TONGER；另人氣網紅蔡阿嘎及二伯自創的親子生活品牌「hahababy」快閃店將於13日到27日登場，滿500元送購物袋1個，滿4千元送限定拍貼機拍照1次，期間也有機會看到網紅本人。

hahababy快閃店將於13日到27日於台茂購物中心快閃登場，期間有機會見到蔡阿嘎本人。（台茂購物中心提供／朱世凱台北傳真）

統一時代百貨台北店秋季改裝新櫃引進潮流品牌PIZZA CUT FIVE，該牌服裝號稱上班或約會都適合穿。（統一時代百貨提供／朱世凱台北傳真）

統一時代百貨台北店自9月起陸續引進15家新品牌，包含全台首家的日系少女裝品牌JEANASIS、強調簡單風格的女性品牌LEPSIM等，並推出部分商品5折起促銷；另14日前針對新櫃特別加碼，單筆消費滿599元就送限量100瓶的花仙子Vitami機能補給植感沐浴露。