女星賈靜雯日前到匈牙利錄製大陸綜藝節目《中餐廳7》，沒想到近日播出後立刻引發話題，原來是她與兩組的隊長都有很深的關係，不僅與合作過的黃曉明同一組，更與閨密的老公趙又廷同框，一面就相擁的畫面，意外暴露兩家人私下的好交情。

在日前最新一集節目中，可以看到賈靜雯先獨自走進餐廳，引起了成員林允的注意，隨後跟上的趙又廷則是滿臉驚訝地上前與賈靜雯擁抱。不過兩人並未在同一組，於是趙又廷話鋒一轉直接問起選組的話題，直喊：「念在妳是孩子的乾媽，要不要來我們這裡？」賈靜雯則回應：「孩子的乾爹怎麼辦，我也很想。」正當趙又廷以為出現轉機時，賈靜雯又以不知道能不能拒絕了他，場面十分爆笑。

賈靜雯與趙又廷互稱對方孩子的乾爹乾媽。（圖/YT 湖南衛視芒果）

此外，兩人罕見同框讓趙又廷不禁脫口：「搞不好等一下坐一坐，修杰楷就出現了」賈靜雯也笑說：「有可能還是圓圓會出現。」因此後續的嘉賓陣容也引發觀眾好奇，期望為節目製造驚喜感。

賈靜雯與趙又廷互喊對方的伴侶老公、老婆。（圖/YT 湖南衛視芒果）

事實上，趙又廷與賈靜雯兩家人有很深的關係，趙又廷因為出演《痞子英雄》結識修杰楷，賈靜雯則因《倚天屠龍記》與高圓圓成為閨密，雙方也都互為孩子的乾爹乾媽，可見他們私下的感情非常要好。