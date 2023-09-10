雲林縣北港朝天宮完成董監事選舉抽籤號，各參選人全力拜票。（北港朝天宮提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣北港朝天宮10日進行董監事參選人號次抽籤，完成後各參選人忙著印製文宣全力拜票，此次共有22人登記參選董事，將選出19名，8人參選監事角逐5名監事，10名新人各有不同訴求，但都希望藉由新人的加入，讓廟務有更多元的發展，與前輩們一起宣揚媽祖文化。

朝天宮依組織章程選罷法規定，完成受理選舉人填寫「個人資料同意書」，投票總人數為5216人，參選人登記則於本月5日截止，經審理資格沒有問題後，10日進行號次抽籤，尋求連任的董事長蔡咏鍀抽中22號，1號則是尋求連任的現任董事蔡連財。

董事參選新人施家綸表示，希望藉由新人的加入，帶給朝天宮更多新氣象，結合有經驗的董事，共同發展廟務，包括持續與友宮與分靈緊密交流、將媽祖信仰宣揚至國外，同時積極參與地方公益，協助社福團體與學校社團等，讓媽祖信仰更深入大家的日常生活中。

董事參選新人蕭嘉鴻指出，他是媽祖虔誠信徒，之前就很想參選為媽祖服務，但參選人須年滿35歲，上次選舉年紀未到，今年已滿35歲，馬上登記參選，希望大家給新人1個機會，讓他能夠向前輩學習，同時提出新理念，一起來服務媽祖。

現任董事陳富森轉戰監事，也算新人，他說此次董事選舉，有許多參選人是他好友，理念相同，因此決定把機會讓給年輕人，自己轉戰監事選舉，還是可以持續服務媽祖，不管結果如何，他永遠是媽祖的虔誠信徒。

北港朝天宮董監事選舉因疫情延宕2年，將於今年10月1日進行投票，以往董事當選票數為160至180票，今年因參選人數較少，當選門檻提高，預估約需200票。

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