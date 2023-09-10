9日在瑞芳區失蹤的釣客，經過警消的持續搜索，終於在失蹤地點下游的水底尋獲。（翻攝照片／張志康新北傳真）

9日在瑞芳區失蹤的釣客，經過警消的持續搜索，終於在失蹤地點下游的水底尋獲。（翻攝照片／張志康新北傳真）

新北市瑞芳區9日上午發生一起釣客突然失蹤的事件，經過警消的密集搜索，10日上午，警消在釣客失蹤下游150公尺處的水底，發現了失蹤釣客的遺體，警方在製作筆錄後，報請基隆地檢署相驗，釐清其死因。

9日上午，住在桃園的81歲陳姓老翁帶著妻子到新北市瑞芳區蛇子形路附近基隆河畔垂釣，到了中午時分，陳翁與妻子說好要準備回家，陳翁正在整理裝備，陳妻先走到車子停放的地方，但久未等到陳翁，回頭找尋時，陳翁的身影卻從河邊消失。陳妻找尋了2個小時後，通報警消請求協助。

新北市消防局獲報後，除在岸邊搜索，並派出空拍機協尋外，也調派潛水重裝人員潛入基隆河中，但一直未找到陳翁的身影。

10日上午8時，警消再度回到現場進行搜索，新北市消防局六大隊動員了消防員和義消各21名持續搜索，上午9時51分，在距陳翁釣魚處下游約150公尺處發現陳男沉入約3公尺深水底，經家屬指認後，確認死者為陳男。

警方旋即派出鑑識人員到場採證，初步勘查死者身上無外力造成的明顯傷勢，遺體移置基隆市立殯葬管理所，並依規定製作發現人和家屬筆錄後，報請基隆地檢署檢察官會同法醫相驗，以釐清死因。