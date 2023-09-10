楊乃文推出新專輯，近日主持電台限定節目。（hit Fm提供）

金曲歌后楊乃文主持hit Fm限定節目，與新專輯《Flow》合作的音樂人深度交流，首集來賓是合作新歌〈思緒的盡頭〉的新生代樂團傻子與白痴；該曲是主唱蔡維澤的創作，富有禪意的歌詞、有如思辨哲學的命題，讓楊乃文直呼：「這首歌很難解釋，但很對味。」

吉他手徐維均大膽提到，應該有很多音樂人參與這個專輯企劃，傻子與白癡最好奇的就是，有沒有楊乃文聽完以後打槍的歌曲？對此楊乃文笑回，「當然不能說」，但她覺得音樂的類型很多，只是有些歌跟她的tone調不對，或是氛圍不適合，對她來說，天時地利人和最重要，沒有為什麼，就是當下的聽感對了，就是對了。

徐維均更爆料，有次在酒吧看到楊乃文，她一個人靜靜戴著耳機、拿著平板，看起來像在寫詩，讓他讚嘆楊乃文真的很有藝術氣息，沉浸在自己的世界，沒想到歌后卻回答：「不可能，我應該是在追劇。」真實反應讓大夥聽了笑翻。