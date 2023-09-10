今天早上不到10點半，楓康超市就湧入大批排隊人潮等著搶購10元蛋黃酥加咖啡。（楓康超市南投店長陳谷亮提供）

南投鄉親排隊搶到限量每人一份的10元蛋黃酥嘗鮮組後到櫃台結帳領現煮咖啡。（楓康超市南投店長陳谷亮提供）

不在彰化在南投，卻都是為了搶這一味！楓康超市南投店今天上午突然湧入大批人潮，引發買菜婆媽關注，仔細一問原來是該店中秋節「偷心蛋黃酥」上市，前100名蛋黃酥加咖啡只要10元嘗鮮價，引發搶購熱潮！

楓康超市南投店長陳谷亮說，中秋節快到了，許多人著手選購「中秋月餅」，當中討論度最高的就是蛋黃酥。但很多朋友不知道，蛋黃酥不只有彰化市知名店家好吃，楓康超市最新研發全顆蛋黃的「偷心蛋黃酥」一樣美味，為了讓大家嘗鮮，10日上午11點特別舉辦「蛋黃酥＋咖啡」只要銅板價10元，果然引發蛋黃酥控上門。

陳谷亮說，楓康現烤全蛋黃蛋黃酥平日售價50元，莊園耶加雪夫咖啡平日售價45元，其中蛋黃酥強調無添加香精、防腐劑，而且是使用整顆蛋黃，加上烏豆沙結合紅豆沙的內餡，包裹香酥餅皮，搭配有柑橘水果微酸香氣的耶加雪夫咖啡，原價95元嘗鮮價只賣10元。

該蛋黃酥嘗鮮訊息傳出，今天不到10點半，烘焙區就已經出現排隊人潮，員工先發號碼牌，11點一到開始發售，民眾井然有序的一個個取蛋黃酥後到結帳櫃檯領咖啡，一組只要10元銅板價，「不到3分鐘就銷售一空！」銷售速度太快害住在隔壁王先生11：30要到店內購買嘗鮮都來不及。

店長陳谷亮說，楓康現烤「偷心蛋黃酥」是每天由全國48家超市門市麵包坊，早上與下午各縣烤一批蛋黃酥新鮮上架，今天來不及搶到10元蛋黃酥的朋友，店內還是有提供3顆145的特價，希望提供民眾不必到彰化排隊，一樣也能享有便宜又好吃蛋黃酥的服務。