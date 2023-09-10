基泰公安事件傳出夾帶合建意向書，基泰總經理馮先勉今天表示，意向書是被動提出回復受災戶之財產方式，僅為意願調查，過去條件是一坪換不到0.7坪，現在是1坪換1坪，等於是免費的「舊屋換新屋」，沒有任何一間建設公司能這樣做，基泰的態度就是把事情處理好，沒有什麼趁火打劫的問題，也一定會負責到底。

馮先勉表示，條件方面沒有趁火打劫、逃避責任的動機，對於外界疑慮致上歉意，昨日與受災戶閉門開會，因為過去就與基泰有合作默契，有超過七成住戶表達與基泰合作意願，但為避免再遭到誤解，將由市府、住戶、公司共同協商討論，再行決定後續方案，公司一定負責到底。

台北市副市長李四川今早表示，基泰已同意三項善後補救措施，一是提撥1億元提供給法制局指定的銀行做信託，第二是損害的25戶，無論是自己蓋回去還是公辦都更都全力配合，第三若須租房也願意支付三年租金。

馮先勉表示，公辦都更當然是一種作法，也沒問題，但這是不是住戶所想要的，基泰不表示意見，但不管住戶的決議是什麼，只要市政府主導，基泰絕對配合到底，如果到最後是由基泰來重建，一定會還受災戶最好的房子。

對於基泰大直以銷售戶數，若有擬退約者，基泰表示將從寬認定，預估最大退戶預收房地款2.28億元，依據國際財務報導準則之處理，該預收房地款不影響公司年度損益。

基泰表示，對於建築工程，會依照工程合約書、工程設計圖等，每周至少應舉行工地會議一次，檢討工程進度及施工品質，工程部主管每月至少一次赴工地抽查施工。