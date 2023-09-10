塔羅牌老師艾菲爾在臉書上分享12生肖未來2年財運走向，其中錢財容易流失的前3名生肖，依序是生肖狗、虎、羊，不僅工作方面波折多導致收入減少，更需要節省花費來改善財務狀況；而財運最旺的前3名生肖，依序是生肖龍、猴、蛇，事業能表現出色進而升職加薪，同時也有利於結識人脈。

▍第12名：生肖狗：失去財富資源

生肖狗在未來2年會面臨失去財富或資源的情況，工作方面也容易受影響，導致收入降低或中斷，在此時需積極尋求他人幫助和支持，重新評估財務狀況，訂定緊急計劃，同時保持樂觀態度，相信自己可以克服困難，逐漸恢復財務穩定。

▍第11名：生肖虎：破財多於得財

生肖虎在未來2年會面臨破財多於得財的情況，工作將遇到困難或挫折，導致收入減少或停滯不前，在此時需注意身體健康和安全問題，避免不必要的風險和支出，尋求職業支持和諮詢，有助於應對工作的挑戰，重新找到經濟平衡。

▍第10名：生肖羊：花費大於收入

生肖羊在未來2年會發現花費大於收入，工作缺乏動力，導致收入無法滿足需求和慾望，在此時需注意控制情緒和消費，訂定嚴格的預算和理性的支出計劃，避免不必要的浪費，同時尋找新的工作機會或提升技能，來改善財務狀況。

▍第9名：生肖馬：起伏不定

生肖馬未來2年財務狀況將起伏不定，工作狀況也時好時壞，在此時需更多的努力和毅力，不可輕易放棄或失去信心，同時靈活應對各種挑戰，並堅定執行財務目標，有助於渡過波瀾起伏的時期。

▍第8名：生肖雞：勉強維持

生肖雞未來2年財運將能夠勉強維持，此時工作壓力較大，無法獲得很高的收入，所以需積極學習新技能，提升競爭力，以便在職場發揮所長，獲得好表現。

▍第7名：生肖牛：收支平衡

生肖牛未來2年收支將保持平衡，工作相對穩定，毫無過多的變化，在此時需注意節約用錢避免浪費或借貸，謹慎財務管理，有助於維持穩定的經濟狀況。

▍第6名：生肖兔：小有收穫

生肖兔未來2年財運將小有收穫，雖然工作辛苦，但能夠得到一定的報酬，需注意理財規劃，不可盲目跟風或冒險，而穩健的理財計劃和適度的儲蓄有助於穩定財務狀況。

▍第5名：生肖鼠：意外之財

生肖鼠在未來2年好運不斷，此時將容易中獎或從小投資中獲得豐厚回報。

▍第4名：生肖豬：家財萬貫

生肖豬未來2年家庭將會十分和睦，夫妻感情甜蜜，同時能收到親友的禮物或金錢。另外，此時有可能會投資房產或裝修家居。

▍第3名：生肖蛇：外出得財

生肖在未來2年適合從事與旅遊、貿易、教育等相關的行業，有機會結識有利的人脈，拓展業務或學習新知識。

▍第2名：生肖猴：正財滿滿

生肖猴未來2年工作表現出色，得到老闆和同事的認可，獲得升職加薪的機會。

▍第1名：生肖龍：本命旺財

生肖龍未來2年事業將會十分順利，不僅收入穩定，更有機會獲得意外之財或繼承遺產。