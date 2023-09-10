中國國務院副總理劉國中8日至10日率領中國黨政代表團出席北韓國慶75週年活動並訪問北韓。到訪期間，北韓領導人金正恩在平壤會見劉國中，就中朝關係和兩國具體領域交流合作交換意見。劉國中強調，中方高度重視中朝傳統友誼，願推動中朝關係不斷鞏固和發展。

據新華社，劉國中熱烈祝賀北韓國慶75週年，積極評價北韓建設成就。劉國中表示，中方高度重視中朝傳統友誼，願推動中朝關係不斷鞏固和發展。農業和醫療衛生是重要民生事業，中方願同朝方深化在上述領域的交流合作，造福兩國人民。

金正恩歡迎劉國中率中國黨政代表團出席北韓國慶75週年活動並訪問北韓。金正恩表示，中國代表團的到來，為北韓國慶活動增添了光彩，具有重要意義，朝方深表感謝。朝方願同中方進一步發展友好合作關係，增進兩國人民福祉。

訪問期間，劉國中還會見北韓內閣總理金德勳，出席北韓國慶75週年系列活動，參謁中朝友誼塔，祭掃安州中國人民志願軍烈士陵園，訪問中朝友好宅庵合作農場。