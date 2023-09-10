山區連日大雨土石崩落 嘉縣阿里山鄉山美國小明停課 15:562023/09/10 中時 廖素慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義縣阿里山鄉山美國小11日停課。（示意圖，非當地／本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義縣政布今天公布阿里山鄉縣道129號8.1K處，因近日山區連日大雨，造成多次大面積崩塌與落石。為顧及校內師生行車、上學安全，阿里山鄉山美國小決定明天9月11日停課一日，以維師生安全。 香港暴雨多區水浸進入 特區政府宣布極端情況停班停課 《國際社會》140年來首見 東方之珠被水痛扁 香港24小時雨量已達全年4分之1 「極端狀況」至少到今午夜12點 #嘉義縣 #阿里山 #大雨 #落石 #停課 也許您會感興趣 推薦閱讀 連日大雨 南橫落石中斷雙向交通 工務段急搶修 11:452023/09/09 生活 今晨低溫首見1字頭 大雷雨再轟2天 4縣市大雨特報 08:012023/09/10 生活 民雄「大士爺」火化升天儀式 這幾張圖讓民眾都怒了！ 13:092023/09/08 生活 颱風鴛鴦逼近日本 千葉縣多地大雨破紀錄 22:172023/09/08 國際 恐怖雷雨帶來了！台南入夜進入搖滾區「淹水警戒」 當地人求別再下了 22:032023/09/09 生活 大直民宅坍塌災情擴大！1校急停課 操場、圍牆裂巨縫 10:472023/09/08 生活 海葵「亡靈」回馬槍刺台灣 專家曝這2天雨勢最猛「中南部輪流大雨」 18:052023/09/09 生活 搶救100分鐘！嘉義男維修電塔遭電擊 掛8米高半空救下無生命跡象 13:282023/09/09 社會 午後大雷雨開炸！9縣市急發豪大雨特報 15:422023/09/10 生活 畫面曝！受大直鄰房坍塌影響 道明僑校圍牆、跑道現裂痕 13:042023/09/08 生活 南市佳里賓士自撞電桿夫妻雙亡3傷 疑大雨車速快打滑失控 10:472023/09/10 社會 男欠5萬元遭棍棒圍毆致死 只因主嫌不甘上次討債被告 22:312023/09/08 社會 嘉縣登革熱確診＋2 全縣累計本土病例13例 18:372023/09/08 生活 海葵暴雨肆虐珠三角！深圳全市停課 羅湖出站通道受阻 09:242023/09/08 兩岸 對流旺盛！新竹、東、屏大雨 晴朗日等這天 04:062023/09/08 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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