嘉義縣政布今天公布阿里山鄉縣道129號8.1K處，因近日山區連日大雨，造成多次大面積崩塌與落石。為顧及校內師生行車、上學安全，阿里山鄉山美國小決定明天9月11日停課一日，以維師生安全。

香港暴雨多區水浸進入 特區政府宣布極端情況停班停課
《國際社會》140年來首見 東方之珠被水痛扁
香港24小時雨量已達全年4分之1 「極端狀況」至少到今午夜12點
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