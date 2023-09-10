台北市法務局昨晚已到法院遞狀，針對基泰建設聲請第一波假扣押，第二波是針對市民房屋受損金額聲請假扣押，由於房屋為私有財產，由北市府聲請會被駁回，必須由受災戶支付擔保金才能聲請，蔣萬安下午拍板由市府支付擔保金，法務局下周一會與財政局、審計處等單位討論假扣押的請求金額，該如何計算。
連堂凱今表示，法務局昨已針對受災戶安置費用、市府財產損失、現場工程及鑑定費用等，向基泰建設聲請第一波假扣押，第二波的假扣押是針對市民房屋受損金額，但因房屋是私有財產，由市府遞狀聲請假扣押會被法院駁回，故必須由受災戶聲請。
連堂凱說明，法務局今上午與大直居民座談，25受災戶有23戶同意向市府委託律師諮詢請求金額等假扣押相關問題，如住戶同意假扣押，可由市府委託律師協助聲請。由於律師必須與住戶約時間討論細節，目前無法確定究竟有多少戶會請市府委託律師協助聲請假扣押。
他補充，如住戶想要另找律師聲請，市府會給予一定金額律師補助費，下周一與財政局、審計處等單位拍板確切補助費用。
連堂凱也指出，由於聲請假扣押必須支付擔保金，受災戶上午座談會相當關心能否由市府支付，稍早蔣萬安已拍板，由市府支付擔保金，故法務局也會在下周一與財政局、審計處等單位討論假扣押的請求金額，該如何計算。
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