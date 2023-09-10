北市內湖碧山巖停車場10日上午一輛轎車內發現2具屍體，現場無打鬥痕跡，由於案發到被發現經過多日，初判是8月底發生，警方根據車牌以及車上留有的證件，現已聯繫到家屬到場釐清死因。

警方表示，今天早上11時左右，打掃環境的清潔人員發現一輛小轎車附近有異味，車內則佈滿蒼蠅，但因擋風玻璃看不到車內，立即通知警方。

40歲左右簡姓男子躺在副駕駛座，30多歲吳姓女子陳屍在後座，屍體均以難以辨識，警方根據車牌，發現簡男的家屬在上個月20日通報失蹤人口，初步排除有外力介入，現正釐清尋短的原因。

後座吳姓女子在車內留有證件，現已聯繫家屬釐清兩人關係，後續將報請檢察官相驗。

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