尚融昨邀壞特？te擔任嘉賓。（索尼音樂提供）

尚融昨舉辦個人首場演唱會。（索尼音樂提供）

尚融（Shawn）昨（10日）舉辦首場個人專場「媽媽不要哭 屍背秀」，整場演出延續專輯《DOCASA》詭譎風格，打造沈浸式鬼屋體驗，從觀眾入場時的背景音樂和平安水淨身儀式，讓觀眾從踏入現場到離場都有身歷其境的感受。演唱會上，Shawn不只演唱多首新專輯歌曲，還改編之前推出的搭劇歌曲，讓整體呈現出全新體驗。

嘉賓壞特？te在粉絲的歡呼聲中驚喜登場，合唱Shawn尚融充滿節奏感的〈BlahBlahBlahBlahBlah〉與壞特？te風格獨特的〈F.O.〉，兩人首次合作，但充滿特色的嗓音與詭譎氣質完美結合，讓全場聽得沉醉。配合鬼屋情境，創意很多的Shawn尚融把「鬼娃恰吉」一起帶上台，讓它坐在一旁的搖椅上陪他唱歌，由於現場許多歌迷都認真dress code扮鬼，他挑選了一位他心中的「鬼后」，為她戴上新娘頭紗，並讓歌迷抱著「鬼娃恰吉」坐在搖椅上聽他唱歌，最後還拍攝他與鬼后歌迷加鬼娃恰吉的「鬼家人」婚紗照，回應歌迷在網路上對他不斷瘋狂求婚，讓粉絲驚呼連連。

Shawn的首場個人專場「媽媽不要哭 屍背秀」以鬼屋氛圍為主題，在鬼月百無禁忌上演；一開場裝扮詭異的貞子以爬行姿勢與Shawn尚融同時出場，搭配著紅色燈光，整個氛圍瞬間讓人毛骨悚然，場面驚嚇又震撼，嚇得前排歌迷尖叫連連，接著Shawn尚融在前台灑水，舞台前緣開始冒出陣陣白煙，彷彿他在舞台和觀眾席之間設置了一道乾冰結界，帶領全場進入另一個神秘的世界。

演唱完〈If I Got You〉和〈曖昧關係〉後，Shawn尚融對著被選中成為「鬼后」的粉絲演唱〈Loving Me Ain’t Easy〉，並與鬼后粉絲、鬼娃恰吉一同合照，像極鬼家人，完美符合主題，不過畫面詭譎到讓台下觀眾忍不住笑了出來，只是在Shawn尚融演唱到尾聲，從搖椅抱起來鬼娃恰吉之際，恰吉竟然頭身分離，上演斷頭秀，惹得全場驚呼，他直說：「可能大家以為這是故意設定的，但真的不是！」

除了鬼屋主題，此次演唱會最大亮點就是Shawn尚融與金曲新人獎得主壞特？te的驚喜合作！兩人一直都很欣賞彼此的音樂才華，不過之前都只是「網友」，直到近期才有機會真正認識到對方，Shawn說：「我以為壞特是比較高冷型的歌手，但在這次練團前，有機會在其他場合遇到，和她聊天，發現她本人其實很呆萌。」安可環節中，Shawn尚融換上了木吉他，一人自彈自唱〈Young Boy〉，純粹的音樂編制讓整個氛圍從詭譎變得溫馨，並以歌曲〈It’s Time〉為首場個人專場畫下完美句點。