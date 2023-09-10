日本朝日電視台今天報導，在印度舉行的20國集團（G20）峰會上，中國並未針對福島第一核電廠「核處理水」排放入海批評日本。對此，日本政府正慎重分析中方意圖。

報導指出，在G20峰會上比日本首相岸田文雄更早發言的中國國務院總理李強，不僅未就有關「核處理水」進行發言，也沒有發表批評日本的言論。

考量到中國日前針對「核處理水」排放入海所採取的作為，岸田9月9日在峰會上表示「採取突出的行動」，批評全面停止日本產水產品進口的因應作為。

不過，因為先發言的李強並未就「核處理水」批評日本，讓岸田在發言時也避免「點名」中國，只說「部分國家」。

李強9月6日在印尼舉行的東南亞國家協會（ASEAN）相關峰會上，使用「核污染水」強烈批評日本。

不過，中方9月7日時已避免點名日本，甚至到9日時連批評本身都消失了，讓日本政府打算關注中國對日外交是否發生變化。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1120910