基泰建設位在台北市大直街的工地，因施工疏失導致周邊公寓在7日晚間塌陷、傾斜，民進黨立委高嘉瑜日前揭露，有民眾反映基泰建設找黑衣人圍事逼都更，還開車堵門、挖斷瓦斯管線。對此，國民黨台北市議員游淑慧拜訪住戶並了解事情真相後，痛斥高嘉瑜「不要再亂了」。

游淑慧今（10）日在臉書提到，她早上特別到葫蘆街拜訪住戶，了解高嘉瑜指控黑道逼都更一事，現場來了數名當地住戶和地主、里長，並不滿表示當地確實有基泰都更案，如今已經很擔心未來了，還被烏龍爆料、趁火打劫。

游淑慧透露，現場多位住戶和里長提到，與高嘉瑜陳情的A先生和鄰居、臨近地主之間有多起私人糾紛，並指出A先生住居後門緊臨B地主土地，多年來使用B地主土地通行、埋設管線，均沒有付費或租用，近2年B地主希望A先生要用就要租，或者不再使用。

游淑慧也根據高嘉瑜出示的照片發現，看起來是某戶門口被堵住，但其實是屋主私設的後門，這後門出來就臨接B地主的私人土地，後來B地主把土地租給另一住戶C，所以照片上是C住戶的車停在自己承租的土地上，而擋到的是跟高嘉瑜陳情的A先生住戶後門。

綜合上述，游淑慧說整起事件為A屋主多年來通行使用B土地，如今原地主有意見，於是兩造有糾紛。游淑慧質疑，高嘉瑜接受陳情後，有無查證？有無到當地會勘？有無調閱資料？還是只拿單方面文件就指控黑衣工人是黑衣人？游最後也呼籲高「不要再亂了」。