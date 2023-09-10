基泰建設釀出公安事件，扯出門神與政治獻金疑雲，基泰總經理馮先勉今天表示，這些名單上的立委、議員，「我一個見面都沒見面過」，基泰捐贈政治獻金，是支持正向的民意代表，至於名單是怎麼產生的？是由董事根據其社會形象推薦，對於外界的不實抹黑，講到激動處一度啜泣。

基泰建設施工不慎，導致台北市中山區大直街巷弄內多棟大樓7日晚間出現傾斜，爆出國民黨立委王鴻薇被爆出曾收受基泰建設公司2筆政治獻金共30萬元，然而根據監察院政治獻金公開平台，民進黨北市議員簡舒培、王閔生同樣也拿到基泰建設政治獻金，藍綠都有民意代表列名。

立委高嘉瑜則爆料，「基泰大直」監造人同一人球員兼裁判，當過北市建管處科員，質疑全案有無「門神」。台北市副市長李四川今天說，這名建築師73年待過建管處，「連我都不認識他了，沒有所謂門神。」

馮先勉強調，不能因為建築師待過建管處，就認定這位建築師是門神，就跟律師也可能待過法院，不能說請了某位律師就是門神，這種門神定義太偏頗，也不公允，對於這幾天許多不實報導，他也喊話各界能平衡看待，支持願意負責任的企業。