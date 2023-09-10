台中市興中停車場停車格位原有141席，市府為滿足中區停車需求，前年起將其改建為立體停車場，原定今年底完工啟用，但市議員江肇國指出，市府今年初變更設計，從原本5層規畫擴增至7樓，導致工程停頓1年、施工延宕，要求說清楚何時能啟用？並建議在安全情況下先開放部分空間。

台中市府交通局表示，興中立體停車場原規畫為地下2層、地上5層量體，目前已完成地上3層結構體，因配合精華地段停車需求且綜合各方意見，今年底擴增至第6、7層，目前正辦理變更設計程序，預計今年底可復工，未來將加速施工。

江肇國指出，市府改建原本的興中平面停車場為立體化，號稱可擴增4.4倍停車格位，立意良好，但該工程2021年開工，原本今年底就可提供民眾更多停車空間，卻因市府今年初變更設計，不但事前未向議會及地方說明，且相關行政程序仍未完成，導致工程停頓，且預算大幅增加5成以上。

江肇國說，市府提出「加碼」計畫時，議會就曾提出質疑，認為蓋到一半才決定再加蓋，顯示相關單位對重大建設的規畫沒有做好完整且妥善考量，但為讓停車場盡速完工，仍支持改筆經費通過，沒想到換來的是復工之日遙遙無期；最近疫情趨緩，人潮逐漸回流，停車需求大增，建議在不影響安全、施工情況下，分階段開放興建好的部分空間供民眾停車。

交通局表示，興中立體停車場擴大並以多元化規模設計，將分2階段啟用，其中的停車場預計明年底完工、智慧停車管理中心則預計2026年底啟用；興中停車場鄰近有第二市場、中華路夜市、仁愛醫院等，是中區交通樞紐，市府評估效益後決定增築第6、7層，未來可加強交通路網整合協調控制，提升即時性交通管理策略。